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Юлия
nestercovajulia
nestercovajulia
25 лет
Канада
/
Торонто
4 года на
фриланс
-бирже
Была
год назад
1 отзыв
Графический дизайнер
Логотипы | Фирменный стиль | Полиграфия | Презентации | Баннеры
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
$2
10 баллов
4 года назад
''хабанера'' транскрипция на русском с французского
Юлия моментально справилась с заданием! Огромное вам спасибо!
Ответственный и приятный в общении заказчик. Была очень рада сотрудничевству.
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Отзывы заказчиков
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