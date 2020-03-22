nestercovajulia

Юлия nestercovajulia

 
25 летКанада/Торонто
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

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Отзывы заказчиков
guest_1581803747926
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
''хабанера'' транскрипция на русском с французского
Юлия моментально справилась с заданием! Огромное вам спасибо!
Ответственный и приятный в общении заказчик. Была очень рада сотрудничевству.
Ответный отзыв