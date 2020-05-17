Администратор аккаунта
Имею опыт проведения аудита аккаунта, создания контент стратегии, анализа ЦА и конкурентов.
- Так же есть опыт транскрибации и рерайтинга.
- Знаю как искать блогеров для рекламы, и продвигать блог бесплатными методами.
- Умею вести личную и деловую переписки.
- Знакома с основными принципами работы инстаграма, статистикой, алгоритмами работы марафонов и гивов.
- Владею испанским и английским языком.
Со мной можно связаться:
Instagram: https://www.instagram.com/nesterona/
Telegram: https://t.me/xenianesterova
Мое портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1l0QXYAvx9nFctI8a-iQj10JFj0cnhtH6?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!