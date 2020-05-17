nesterona

Ксения nesterona

 
32 годаРоссия/Нальчик
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор аккаунта

Имею опыт проведения аудита аккаунта, создания контент стратегии, анализа ЦА и конкурентов. 

- Так же есть опыт транскрибации и  рерайтинга. 

- Знаю как искать блогеров для рекламы, и продвигать блог бесплатными методами. 

- Умею вести личную и деловую переписки. 

- Знакома с основными принципами работы инстаграма, статистикой,  алгоритмами работы марафонов и гивов. 

- Владею испанским и английским языком.

Со мной можно связаться: 

Instagram: https://www.instagram.com/nesterona/

Telegram: https://t.me/xenianesterova

Мое портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1l0QXYAvx9nFctI8a-iQj10JFj0cnhtH6?usp=sharing 