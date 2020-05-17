Администратор аккаунта

Имею опыт проведения аудита аккаунта, создания контент стратегии, анализа ЦА и конкурентов.

- Так же есть опыт транскрибации и рерайтинга.

- Знаю как искать блогеров для рекламы, и продвигать блог бесплатными методами.

- Умею вести личную и деловую переписки.

- Знакома с основными принципами работы инстаграма, статистикой, алгоритмами работы марафонов и гивов.

- Владею испанским и английским языком.

Со мной можно связаться:

Instagram: https://www.instagram.com/nesterona/

Telegram: https://t.me/xenianesterova

Мое портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1l0QXYAvx9nFctI8a-iQj10JFj0cnhtH6?usp=sharing