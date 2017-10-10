nestorsan33

Необходимо сделать 2 видео интро по 15 секунд для производителя спортивной формы lutchsport.ru
Видеомонтаж18 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо сделать 2 видео интро по 15 секунд для производителя спортивной формы lutchsport.ru
Необходимо разработать конструктор спортивной одежды для сайта. Чтобы заказчик мог выбрать модель, добавить опции (такие как поменять воротник), перекрасить цвета, подставить номер, фамилию, и свой логотип. Примеры: http://responsive.goaliemonkey.com/team_sports_customizer/index.php# https://www.owayo.com/konfigurator_html/index.php?sport=football&product=shirts_f3&lang=en&land=us https://www.custom-soccer.com/customizer/