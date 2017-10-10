nestorsan33

Сергей Нестеров nestorsan33

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Конструктор спортивной одежды на сайт

    Необходимо разработать конструктор спортивной одежды для сайта. Чтобы заказчик мог выбрать модель, добавить опции (такие как поменять воротник), перекрасить цвета, подставить номер, фамилию, и свой логотип. Примеры: http://responsive.goaliemonkey.com/team_sports_customizer/index.php# https://www.owayo.com/konfigurator_html/index.php?sport=football&amp;product=shirts_f3&amp;lang=en&amp;land=us https://www.custom-soccer.com/customizer/

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад