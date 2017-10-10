nestorsan33

Необходимо разработать конструктор спортивной одежды для сайта. Чтобы заказчик мог выбрать модель, добавить опции (такие как поменять воротник), перекрасить цвета, подставить номер, фамилию, и свой логотип. Примеры: http://responsive.goaliemonkey.com/team_sports_customizer/index.php# https://www.owayo.com/konfigurator_html/index.php?sport=football&product=shirts_f3&lang=en&land=us https://www.custom-soccer.com/customizer/