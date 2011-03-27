Студия веб-программирования

Студия Анны Кнорр - это группа профессиональных программистов-фрилансеров, готовых взяться за разработку Вашего проекта под руководством опытного проектировщика.

Минимальные цены и кратчайшие сроки выполнения работы обусловлены профессиональной разработкой технического задания куратором проектов, что способствует минимальным затратам времени каждого разработчика и гарантирует отсутствие проблем в ходе разработки.

Работа выполняется без привлечения сторонних специалистов - у нас работают только проверенные нами люди, которые хорошо знают свое дело и мы не выступаем в роли посредника.

Мы четко знаем свои возможности, адекватны в решениях и готовы доказать Вам это на практике.