Монтаж видео любой сложност

Меня зовут Лев и я занимаюсь видеопроизводством с 2009 года. Работал в разных должностях на разных телеканалах (телеоператор, режиссер монтажа). Знаю требования к телерекламе (форматы, настройки, кодаки и пр.) Много снимал для различных эвентов (вечеринки, события, свадьбы, открытия салонов). Своей главной компетенцией считаю умение работать с информацией и референсами. Поэтому если у вас есть желание "сделать как вот в этом ролике..." это абсолютно реально, если качество исходно видеоматериала соответствует, любой эффект или настроение. Пишите, обсудим.