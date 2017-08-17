netforce_ukraine

Наталия Пискун netforce_ukrainenetforce_ukraine
36 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Услуги системного администрирования, DevOps
Наша специализация - системное администрирование. Мы это знаем, мы это делаем, и мы учим этому.
Мы работаем как:
- DevOps в командах разработчиков;
- системный интегратор для стартапов;
- Технический партнер компаний, которым требуется ИТ-консалтинг, настройка и поддержка ИТ-инфраструктуры.
Мы предоставляем техническую поддержку круглосуточно и без выходных. Мы обслуживаем клиентские серверы в зарубежных Дата центрах.
Мы работаем в формате аутсорсинга, аутстаффинга.