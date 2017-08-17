netforce_ukraine

Услуги системного администрирования, DevOps

Наша специализация - системное администрирование. Мы это знаем, мы это делаем, и мы учим этому.

Мы работаем как:

- DevOps в командах разработчиков;

- системный интегратор для стартапов;

- Технический партнер компаний, которым требуется ИТ-консалтинг, настройка и поддержка ИТ-инфраструктуры.

Мы предоставляем техническую поддержку круглосуточно и без выходных. Мы обслуживаем клиентские серверы в зарубежных Дата центрах.

Мы работаем в формате аутсорсинга, аутстаффинга.