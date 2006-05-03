Мы - хостинг-компания. Нам необходимо наладить тесное сотрудничество с небольшой опытной студией или надежными людьми, имеющими достойный опыт в создании CMS. Суть - создание собственного проекта, собственного бренда CMS и последующей продажи целевой аудитории (нашим клиентам ...
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- $80Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Больше 5 раз уже точно отдельные люди брались выполнить наш заказ по разработке биллинг-системы. Но потом все они куда-то пропадали, не выполнив работу до конца. Последним за это дело брался человек http://weblancer.net/users/seagor/ , который обещал все выполнить ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Сайт на PHP, управляется CMS. Тематика хостинг. Нужны первые страницы по запросам: хостинг регистрация доменов Интересует стоимость, портфолио. бюджет ограничен.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $300
Необходимо выполнить качественный продукт биллинг-системы. Предпочтение отдается Москве, так как будет необходима срочная связь по необходимости, чтобы не ждать неделю, как кто-то выйдет в icq. Для начала нужно сделать биллинг с самыми необходимыми функциями: Регистрация клиентов на сайте, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад