Больше 5 раз уже точно отдельные люди брались выполнить наш заказ по разработке биллинг-системы. Но потом все они куда-то пропадали, не выполнив работу до конца. Последним за это дело брался человек http://weblancer.net/users/seagor/ , который обещал все выполнить ...