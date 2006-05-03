netplace

Гость netplace

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание CMS

    $80

    Мы - хостинг-компания. Нам необходимо наладить тесное сотрудничество с небольшой опытной студией или надежными людьми, имеющими достойный опыт в создании CMS. Суть - создание собственного проекта, собственного бренда CMS и последующей продажи целевой аудитории (нашим клиентам ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Биллинг для хостинг-компании

    $300

    Больше 5 раз уже точно отдельные люди брались выполнить наш заказ по разработке биллинг-системы. Но потом все они куда-то пропадали, не выполнив работу до конца. Последним за это дело брался человек http://weblancer.net/users/seagor/ , который обещал все выполнить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Биллинг хостинг-компании PHP+MySQL

    $300

    Необходимо выполнить качественный продукт биллинг-системы. Предпочтение отдается Москве, так как будет необходима срочная связь по необходимости, чтобы не ждать неделю, как кто-то выйдет в icq. Для начала нужно сделать биллинг с самыми необходимыми функциями: Регистрация клиентов на сайте, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад