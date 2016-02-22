netraykow

Александр netraykow

 
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Моделлер ищет заказы

Готов сотрудничать , проживаю в Киеве.

Изготовления моделей для интерьера различного вида: диваны, стулья, кресла, табуреты, кровати, сантехника, кухня и все все все.! 

Также предоставляю помощь в сборке сцен. подборка, мелкий моделинг, компоновка, растановка предметов. без текстур и прочего. просто черновая сцена, и с выполненой основной работой

Цены демократичные :)

некоторые работы можно посмотреть здесь   http://traykow3d.wordpress.com/    и в моем профиле

мои контакты e-mail:  [email protected]         Skype:    netraykow 