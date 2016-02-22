Моделлер ищет заказы

Готов сотрудничать , проживаю в Киеве.

Изготовления моделей для интерьера различного вида: диваны, стулья, кресла, табуреты, кровати, сантехника, кухня и все все все.!

Также предоставляю помощь в сборке сцен. подборка, мелкий моделинг, компоновка, растановка предметов. без текстур и прочего. просто черновая сцена, и с выполненой основной работой

Цены демократичные :)

некоторые работы можно посмотреть здесь http://traykow3d.wordpress.com/ и в моем профиле

мои контакты e-mail: [email protected] Skype: netraykow