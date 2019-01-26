netschaeva

Переводчик англ/нем

Всем здравствуйте!

Меня зовут Люба и мне 20 лет. Я студентка Московского государственного института международных отношений. Уже много лет занимаюсь изучением английского, ныне плотно учу и немецкий. Годы усердной учебы, ответственность и упорство помогли мне поступить на бюджет в вуз с самым высоким проходным баллом в стране, и по сей день к любой работе я подхожу также серьезно и с присущим мне рвением. Как было ранее упомянуто, английским владею очень хорошо (С1), могу выполнять переводы любой сложности и в любом стиле, владею в частности и политическим переводом. Буду очень рада, если Вы обратитесь ко мне с заказом, и, гарантирую, Вы останетесь очень довольны результатами моей работы!

С уважением, Любовь