Графический дизайнер
Обо мне:
Я высокомотивированный и креативный графический дизайнер с опытом.
Сделаю ваш заказ похожим на то, что вы хотите увидеть! Даже лучше :)
Моя специализация:• Веб дизайн
• Идентичность бренда и дизайн логотипа
• Дизайн интерфейса
• Дизайн портфолио, резюме
• Дизайн документации
Навыки и способности:
• Навыки общения и презентации
• Управление временем и навыки организации
• Навыки творческого мышления
• Знание программного обеспечения для кодирования и визуального редактированияСвяжись со мной!:
Моб. телефон: +38 (098) 5961009
Почта: [email protected]
Telegram: @netsivka
Instagram: @netsivka