Графический дизайнер

Обо мне:

Я высокомотивированный и креативный графический дизайнер с опытом.

Сделаю ваш заказ похожим на то, что вы хотите увидеть! Даже лучше :)

Моя специализация:• Веб дизайн

• Идентичность бренда и дизайн логотипа

• Дизайн интерфейса

• Дизайн портфолио, резюме

• Дизайн документации

Навыки и способности:

• Навыки общения и презентации

• Управление временем и навыки организации

• Навыки творческого мышления

• Знание программного обеспечения для кодирования и визуального редактированияСвяжись со мной!:

Моб. телефон: +38 (098) 5961009

Почта: [email protected]

Telegram: @netsivka

Instagram: @netsivka