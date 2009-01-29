Здравствуйте!
Меня зовут Ольга. Имею высшее образование, по специальности - филолог.
Отличное знание русского и украинского языков, неплохое знание английского и испанского языков. Опыт работы литературным редактором, а также учителем русского языка и литературы. Опыт рерайта и написания статей различной сложности.
Увлекаюсь литературой, кино.
Предлагаю следующие услуги:
- Написание статей, обзоров, новостей самых разных тем и направленностей.
- Рерайт любой сложности.
- Технический перевод с английского и испанского языков.