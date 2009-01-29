Здравствуйте!

Меня зовут Ольга. Имею высшее образование, по специальности - филолог.

Отличное знание русского и украинского языков, неплохое знание английского и испанского языков. Опыт работы литературным редактором, а также учителем русского языка и литературы. Опыт рерайта и написания статей различной сложности.

Увлекаюсь литературой, кино.

Предлагаю следующие услуги:

- Написание статей, обзоров, новостей самых разных тем и направленностей.

- Рерайт любой сложности.

- Технический перевод с английского и испанского языков.