Графический дизайнер
Привет, меня зовут Дмитрий!
По образованию я дизайнер - бакалавр общего дизайна.
Делаю логотипы, визитки, листовки, фирменный стиль, делаю различные изображения для чего угодно, практически в любом удобном формате.
Работаю в основном в Photoshop и Corel Draw, однако владею Юллюстратором, 3ds MaX-ом, сейчас осваиваю Figma и Blender.
Стараюсь выполнять работу на максимум и доводить дело до конца, что бы клиент остался доволен и ему захотелось ещё со мной поработать.
Обращайтесь! Сделаю качественно, ярко, стильно, здорово!