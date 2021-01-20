Графический дизайнер

Привет, меня зовут Дмитрий!

По образованию я дизайнер - бакалавр общего дизайна.

Делаю логотипы, визитки, листовки, фирменный стиль, делаю различные изображения для чего угодно, практически в любом удобном формате.

Работаю в основном в Photoshop и Corel Draw, однако владею Юллюстратором, 3ds MaX-ом, сейчас осваиваю Figma и Blender.

Стараюсь выполнять работу на максимум и доводить дело до конца, что бы клиент остался доволен и ему захотелось ещё со мной поработать.

Обращайтесь! Сделаю качественно, ярко, стильно, здорово!