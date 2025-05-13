👋 Привет! Я — нейродизайнер, совмещаю творческий подход с возможностями нейросетей, чтобы создавать быстрые, стильные и современные решения для бизнеса.
Работаю в направлениях:
✨ AI-дизайн и генеративная графика
🎨 Веб-дизайн (Tilda, Figma)
📦 Брендинг и фирменный стиль
📱 Контент для соцсетей (обложки, сторис, посты)
📊 Презентации, визуализация идей и мокапы
⚡️Я умею быстро превращать идеи в визуальные образы, предлагаю несколько концептов на выбор, и довожу до результата, который вас устроит, а клиентов зацепит.
Использую нейросети как инструмент, а не костыль: креатив + логика + внимание к деталям — мой подход к каждому проекту.
Готова к сотрудничеству на постоянной или разовой основе. Открыта, честна, всегда на связи.
📩 Напишите — обсудим, как сделать ваш проект визуально сильным.
Портфолио
- Проект: ARTELLY2 просмотра