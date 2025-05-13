Нейродизайнер

👋 Привет! Я — нейродизайнер, совмещаю творческий подход с возможностями нейросетей, чтобы создавать быстрые, стильные и современные решения для бизнеса.

Работаю в направлениях:

✨ AI-дизайн и генеративная графика

🎨 Веб-дизайн (Tilda, Figma)

📦 Брендинг и фирменный стиль

📱 Контент для соцсетей (обложки, сторис, посты)

📊 Презентации, визуализация идей и мокапы

⚡️Я умею быстро превращать идеи в визуальные образы, предлагаю несколько концептов на выбор, и довожу до результата, который вас устроит, а клиентов зацепит.

Использую нейросети как инструмент, а не костыль: креатив + логика + внимание к деталям — мой подход к каждому проекту.

Готова к сотрудничеству на постоянной или разовой основе. Открыта, честна, всегда на связи.

📩 Напишите — обсудим, как сделать ваш проект визуально сильным.