Сайт для благотворительного фонда под ключ на cms Joomla. Аналог: www.cfhappiness.com Просьба указывать цену и сроки.
Сайты «под ключ»22 заявки
Закрыт
9 лет назад
Сайт для благотворительного фонда под ключ на cms Joomla. Аналог: www.cfhappiness.com Просьба указывать цену и сроки.
Раскрутка нового продукта. Аудитория - Россия и Украина, фанаты игры "World of Tanks". Более подробно в личных сообщениях.
Сайт подписки на платную рассылку, но с реферал программой. Подробности при переписке.
Требуется, исходя из описания проекта, создать сайт, состоящий из информационных страниц и тестирующего flash модуля. Дизайн уже есть. Цель проекта предоставить руководителям, менеджерам по маркетингу сервис, который дает возможность проводить маркетинговые исследования по ...