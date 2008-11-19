Требуется, исходя из описания проекта, создать сайт, состоящий из информационных страниц и тестирующего flash модуля. Дизайн уже есть. Цель проекта предоставить руководителям, менеджерам по маркетингу сервис, который дает возможность проводить маркетинговые исследования по ...