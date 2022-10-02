neuronmind

Перевод текстов/веб-сайтов/изображений/презентаций с русского на английский/польский/французский

Предоставляю услугу по переведу с русского языка на английский/польский/французский и наоборот.

Переведу любого объема текст удобного для Вас формата. Являюсь носителем польского языка, английский язык уровня C1, французский уровня B1.

В результате Вы получите профессиональный перевод в удобном для Вас формате.

Гарантирую:

-грамотность и качество перевода;

-работу в срок;

-Ваши детали и пожелания будут учтены;

-оформление будет сохранено;

Срок выполнения работы зависит от объема предоставленного материала.