neuronmind

Перевод текстов/веб-сайтов/изображений/презентаций с русского на английский/польский/французский
Предоставляю услугу по переведу с русского языка на английский/польский/французский и наоборот.
Переведу любого объема текст удобного для Вас формата. Являюсь носителем польского языка, английский язык уровня C1, французский уровня B1.
В результате Вы получите профессиональный перевод в удобном для Вас формате.
Гарантирую:
- -грамотность и качество перевода;
- -работу в срок;
- -Ваши детали и пожелания будут учтены;
- -оформление будет сохранено;
Я против войны в Украине!