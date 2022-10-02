neuronmind

Александр neuronmind

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Перевод текстов/веб-сайтов/изображений/презентаций с русского на английский/польский/французский

Предоставляю услугу по переведу с русского языка на английский/польский/французский и наоборот.

Переведу любого объема текст удобного для Вас формата. Являюсь носителем польского языка, английский язык уровня C1, французский уровня B1.

В результате Вы получите профессиональный перевод в удобном для Вас формате.

Гарантирую:

  • -грамотность и качество перевода;
  • -работу в срок;
  • -Ваши детали и пожелания будут учтены;
  • -оформление будет сохранено;
Срок выполнения работы зависит от объема предоставленного материала.