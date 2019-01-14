neutrinoNTS

Скопировать сайт витрину на Wordpress, подготовить к публикации на другом домене (небольшое изменение шаблона, цвета, логотип, почистить от внешних ссылок и кодов аналитики. Опубликовать. Проверить работу всех страниц. Нужно чтобы работала админка сайта
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)10 заявокОткрыт19 дней назад
Добрый день! Выполнить до 29 марта. Нужен исполнитель умеющий по пунктам внимательно все поправить - внести правки. И знает что такое "хлебные крошки сайта". ТЗ прикрепил [url=https://drive.google.com/file/d/15iVlNMjXer_xVvFjgtt9y1-7FTg8LreD/view?usp=sharing]по ссылке[/url] сайт diva-group.by Предлагайте варианты, укажите точную стоимость работ, оплата по факту выполнения.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется видеоролик о продукте, с нативной подачей, для сайта и соцсетей, Youtube. Продолжительность 1.5-2 мин. Обязательные примеры ваших работ. задание в [url=http://bit.ly/2zYqhHW]брифе[/url] Предложите стоимость и сроки выполнения. Нужно к 24 декабрю.Анимация8 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
4 года назад
Константин чётко изложил ТЗ и во время оплатил.
Ответный отзыв
Дмитрий, все сделал как нам было нужно, по пунктам тз, даже раньше оговоренных сроков. Буду обращаться