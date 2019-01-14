neutrinoNTS

Константин neutrinoNTS

 
38 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скопировать сайт на Wordpress

    Скопировать сайт витрину на Wordpress, подготовить к публикации на другом домене (небольшое изменение шаблона, цвета, логотип, почистить от внешних ссылок и кодов аналитики. Опубликовать. Проверить работу всех страниц. Нужно чтобы работала админка сайта

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Правки сайта на Wordpress

    Добрый день! Выполнить до 29 марта. Нужен исполнитель умеющий по пунктам внимательно все поправить - внести правки. И знает что такое "хлебные крошки сайта". ТЗ прикрепил [url=https://drive.google.com/file/d/15iVlNMjXer_xVvFjgtt9y1-7FTg8LreD/view?usp=sharing]по ссылке[/url] сайт diva-group.by Предлагайте варианты, укажите точную стоимость работ, оплата по факту выполнения.

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать видеоролик для сайта, и соц сетей.

    Требуется видеоролик о продукте, с нативной подачей, для сайта и соцсетей, Youtube. Продолжительность 1.5-2 мин. Обязательные примеры ваших работ. задание в [url=http://bit.ly/2zYqhHW]брифе[/url]  Предложите стоимость и сроки выполнения. Нужно к 24 декабрю.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Правки сайта на Wordpress
Константин чётко изложил ТЗ и во время оплатил.
Дмитрий, все сделал как нам было нужно, по пунктам тз, даже раньше оговоренных сроков. Буду обращаться
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