neveren

Дмитрий neveren

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработчик

Доброго времени суток! Профессиональный опыт работы в web разработке около 3.5 лет.

- Всегда уделяю внимание деталям и отношусь к любому проекту с полной ответственностью.

- Готов уступить в цене и пойти навстречу клиентам.

Выполняю заказы на "самописных" проектах, а так же на базе CMS Bitrix/Modx/WP/Joomla/LP.

Мои гарантии:

  • Чистый и понятный код с соблюдением правил БЭМ
  • Кроссбраузерность
  • Документация по продленной работе
  • Высокая скорость загрузки страниц
  • Адаптивность на всех устройствах
  • Быстрые сроки выполнения работ
  • Надёжность (я не использую костыли)
  • Бесплатная установка целей яндекс/гугл + метрика
  • Возможность внести дополнительные бесплатные изменения в течении 3 дней
  • Бесплатная поддержка в течении 14 дней