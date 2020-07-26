Веб-разработчик

Доброго времени суток! Профессиональный опыт работы в web разработке около 3.5 лет.

- Всегда уделяю внимание деталям и отношусь к любому проекту с полной ответственностью.

- Готов уступить в цене и пойти навстречу клиентам.

Выполняю заказы на "самописных" проектах, а так же на базе CMS Bitrix/Modx/WP/Joomla/LP.

Мои гарантии: