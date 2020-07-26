Веб-разработчик
Доброго времени суток! Профессиональный опыт работы в web разработке около 3.5 лет.
- Всегда уделяю внимание деталям и отношусь к любому проекту с полной ответственностью.
- Готов уступить в цене и пойти навстречу клиентам.
Выполняю заказы на "самописных" проектах, а так же на базе CMS Bitrix/Modx/WP/Joomla/LP.
Мои гарантии:
- Чистый и понятный код с соблюдением правил БЭМ
- Кроссбраузерность
- Документация по продленной работе
- Высокая скорость загрузки страниц
- Адаптивность на всех устройствах
- Быстрые сроки выполнения работ
- Надёжность (я не использую костыли)
- Бесплатная установка целей яндекс/гугл + метрика
- Возможность внести дополнительные бесплатные изменения в течении 3 дней
- Бесплатная поддержка в течении 14 дней
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