nevergiveup

Looking for part-time work

Over five years of experience as a Software Engineer in object-oriented programming. Fast understanding of the problem essence. Outstanding ability to learn new technologies. Skilled in understanding of somebody else’s code. Good ability to work in a team.

SKILLS

Programming languages and technologies

• .NET C#

• Java

• Web Services

• Html, Java Script, AJAX, CSS, XSLT, XPath

Databases

• MS SQL Server, Sybase

Software

• Software design tools: MS Visual Studio 2005, 2008,2010

• Version control systems: SVN

• Bug tracking system: JIRA

• CMS: Joomla, DNN

• Telerik Controls

• Case tools: Enterprise Architect, Ms Visio

• Graphic editors: Adobe Photoshop

• OS: Windows

EXPIRIENSE

January-September 2007:

ASP.NET developer. Vending business support system for Crane Streamware

October 2007-December 2011:

Development and integration of Internet banking System for retails and corporate (ASP.NET)

January 2012-September 2012:

PhD Student of The University of Genoa, Italy.

November 2012 - Now:

Mammy

EDUCATION

BSU Faculty of Applied Mathematics and Informatics 2003-2008

JAVA Courses 2008

Web Design Course 2009

PhD January - September 2012 (Universita di Genova, Italia)

http://www.vs-games2012.org/ (joomla )

http://zabelaweddings.it/ (DNN)

Я мама замечательной малышки. Поэтому ищу удаленную работу на неполный рабочий день (20-30 часов/неделя). С доступом к серверу в выходные дни и, желательно, в любое время суток. Ответственность, исполнительность, пунктуальность, знания и опыт. Готова к обучению!!!

Преимущества отдаю долгосрочному сотрудничеству. Но рассмотрю и разовые подработки.

Скайп постоянно включен s.natallia.

Спасибо за внимание!