neverland88

Я дарю стиль!

Кофе? Что ж, я тебе представлюсь, друг, меня зовут Богдан и мне 20 лет, мое имя можно найти на многих моих работах, как в известного украинского дизайнера Надежды Зайцевой, так и на мультибрендингових магазинах Европы, как Boohoo так и Украини, а это сеть магазинов VROMA, первый украинский мультибренд B8RRY, и целой обложки товаров AF crew.

Я живу графическим дизайном, разрабатываю внешний вид брендов и одновременно продвигаю их.

Моя задача разработать не просто вид, а разработать лицо вашего бизнеса!

Владею полным пакетом ПО по векторной и растовой графике, имею навыки верстки и разработки сайтов и приложений.

Не просто люблю свою делом, а живу им, и каждый заказ - это новый удар будним дням!

Знание ПО:

1. Adobe PhotoShop,

2. Adobe Illustrator,

3. Adobe Indesign,

4. Adobe Dreamweaver,

5. Adobe After Effects,

6. CorelDraw.

Знание языков программирования:

1. HTML,

2. CSS,

3. PHP,

4. AJAX.