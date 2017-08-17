neverland88

Кофе? Что ж, я тебе представлюсь, друг, меня зовут Богдан и мне 20 лет, мое имя можно найти на многих моих работах, как в известного украинского дизайнера Надежды Зайцевой, так и на мультибрендингових магазинах Европы, как Boohoo так и Украини, а это сеть магазинов VROMA, первый украинский мультибренд B8RRY, и целой обложки товаров AF crew.
Я живу графическим дизайном, разрабатываю внешний вид брендов и одновременно продвигаю их.
Моя задача разработать не просто вид, а разработать лицо вашего бизнеса!
Владею полным пакетом ПО по векторной и растовой графике, имею навыки верстки и разработки сайтов и приложений.
Не просто люблю свою делом, а живу им, и каждый заказ - это новый удар будним дням!
Знание ПО:
1. Adobe PhotoShop,
2. Adobe Illustrator,
3. Adobe Indesign,
4. Adobe Dreamweaver,
5. Adobe After Effects,
6. CorelDraw.
Знание языков программирования:
1. HTML,
2. CSS,
3. PHP,
4. AJAX.