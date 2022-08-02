Озвучка роликов, рекламы, IVR, Hold-on и другое.
Здравствуйте!
Меня зовут Леонид и я готов предложить услуги диктора для озвучки Вашего проекта на английском и русском языках.
Я профессионально запишу голос для:
- Рекламы
- Видеоролика
- Мультфильма
- IVR
и многое другое.
Также готов предложить услуги вокалиста. Мой диапазон Фа Б - Ми 1 октавы (грудь). С примерами работ можно ознакомиться по ссылке: https://soundcloud.com/hewonders/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Озвучка / дубляж Вашего проекта119 просмотров
- Озвучка сказочных персонажей для игр и аудиокниг216 просмотров
- Озвучка роликов, рекламы, дубляж186 просмотров
Озвучивание
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$5/час
от $5от 2 дней
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