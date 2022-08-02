Озвучка роликов, рекламы, IVR, Hold-on и другое.

Здравствуйте!

Меня зовут Леонид и я готов предложить услуги диктора для озвучки Вашего проекта на английском и русском языках.

Я профессионально запишу голос для:

- Рекламы

- Видеоролика

- Мультфильма

- IVR

и многое другое.

Также готов предложить услуги вокалиста. Мой диапазон Фа Б - Ми 1 октавы (грудь). С примерами работ можно ознакомиться по ссылке: https://soundcloud.com/hewonders/