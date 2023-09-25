Привет, меня зовут Анастасия, и я начинающий веб-дизайнер. Недавно я успешно завершила курс по веб-дизайну и начала активно изучать эту увлекательную область. У меня есть опыт работы с такими инструментами, как Photoshop и Figma. Я всегда увлекалась креативными процессами и интернетом, и веб-дизайн позволяет мне объединить эти интересы. Успешно запустила landing для психолога-онлайн.

В данный момент я работаю над своими собственными проектами и стремлюсь создать качественное портфолио. Я готова учиться и развиваться дальше в этой области. Если у вас есть какие-то предложения или вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.