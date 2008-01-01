nevse-nevsem

Максим Косолапов nevse-nevsemnevse-nevsem
Косолапов Максим Владимирович
Копирайтер
E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (926) 761-65-27 Москва
Тел. (раб.) +7 (964) 331-18-51 Санкт-Петербург
Проживание Санкт-Петербург
Дата рождения: 12.08.1983
Переезд Возможен переезд: Москва
Образование:
2007 — Театральный Институт имени Б. В. Щукина. Актерское искусство. Актер театра и кино. Диплом о высшем образовании
2003 — Ульяновский Государственный Университет. Факультет Культуры и искусства. Преподаватель актерского мастерства и речи. Незаконченное высшее.
Профессиональный опыт:
01.2008 – н./в. Фриланс
Копирайтер
Написание слоганов для иностранной торговой компании.
Дополнительная информация:
Гражданство - Россия
Английский - читаю профессиональную литературу
Ключевые навыки:
Профессиональная грамотная устная и письменная речь. Креативное мышление.
Способность видеть в обычном исключительное. Умение заинтересовать. Склонность к филологии. Страсть к каламбурам, игре слов.
Желание развиваться в новых сферах. Владение импровизацией. Умение учиться и учить.
Большой опыт в создании слоганов, афоризмов, метких выражений.
"Будь действующим и действенным, а не действуемым".
"Посредственность- предпочтение чужого знания и опыта своему".
"Не ты должен рекламировать сок, но сок должен рекламировать тебя".
"Чем больше восклицательного знака бьют в душу, тем больше он становится вопросом".
"Не тянись. Притягивай".
"-" на "-" даёт "+"? Ну, это смотря еще, как наложить".