nevse-nevsem

Копирайтер

Косолапов Максим Владимирович

Копирайтер

E-mail [email protected]

Тел. (моб.) +7 (926) 761-65-27 Москва

Тел. (раб.) +7 (964) 331-18-51 Санкт-Петербург

Проживание Санкт-Петербург

Дата рождения: 12.08.1983

Переезд Возможен переезд: Москва

Образование:

2007 — Театральный Институт имени Б. В. Щукина. Актерское искусство. Актер театра и кино. Диплом о высшем образовании

2003 — Ульяновский Государственный Университет. Факультет Культуры и искусства. Преподаватель актерского мастерства и речи. Незаконченное высшее.

Профессиональный опыт:

01.2008 – н./в. Фриланс

Копирайтер

Написание слоганов для иностранной торговой компании.

Дополнительная информация:

Гражданство - Россия

Английский - читаю профессиональную литературу

Ключевые навыки:

Профессиональная грамотная устная и письменная речь. Креативное мышление.

Способность видеть в обычном исключительное. Умение заинтересовать. Склонность к филологии. Страсть к каламбурам, игре слов.

Желание развиваться в новых сферах. Владение импровизацией. Умение учиться и учить.

Большой опыт в создании слоганов, афоризмов, метких выражений.

"Будь действующим и действенным, а не действуемым".

"Посредственность- предпочтение чужого знания и опыта своему".

"Не ты должен рекламировать сок, но сок должен рекламировать тебя".

"Чем больше восклицательного знака бьют в душу, тем больше он становится вопросом".

"Не тянись. Притягивай".

"-" на "-" даёт "+"? Ну, это смотря еще, как наложить".