nevskay1985

Аккаунт-менеджер WILDBERRIES
Как специалист WILDBERRIES, помогу вам выйти на крупную площадку маркерплейса WILDBERRIES.
Возьму на себя всю рутинную работу по регистрации аккаунта, созданию карточек товаров, оформление поставок.
Помогу вывести товар в ТОП, отслеживать акции и скидки.
Делать аналитику и работать с отзывами.
Могу так же проконсультировать вас с каким товаром лучше выходить новичку, что сделать, чтобы ВАШИ продажи увеличились.
Быстро, качественно выполняю поставленные задачи.
Освобожу ВАМ время для развития ВАШЕГО бизнеса.
Действие аккаунта приостановлено!