nevskay1985

Аккаунт-менеджер WILDBERRIES

Как специалист WILDBERRIES, помогу вам выйти на крупную площадку маркерплейса WILDBERRIES.

Возьму на себя всю рутинную работу по регистрации аккаунта, созданию карточек товаров, оформление поставок.

Помогу вывести товар в ТОП, отслеживать акции и скидки.

Делать аналитику и работать с отзывами.

Могу так же проконсультировать вас с каким товаром лучше выходить новичку, что сделать, чтобы ВАШИ продажи увеличились.

Быстро, качественно выполняю поставленные задачи.

Освобожу ВАМ время для развития ВАШЕГО бизнеса.