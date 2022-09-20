Приветствую вас, заказчики. Меня зовут Виктория. В 2021 году я окончила Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского по специальности лечебное дело. В течение года работала в государственной поликлинике врачом-терапевтом участковым. В данный момент обучаюсь в ординатуре по специальности Функциональная диагностика. Сейчас не работаю в поликлинике, так как не могу совмещать учебу и работу, поэтому ищу подработку на удаленной основе, 4-6 часов в день. Я ответственна, грамотна, усидчива, пунктуальна, люблю работать с текстами, делаю это быстро, привыкла к монотонной работе, учитывая тот факт, что в поликлинике приходилось много работать с медицинской документацией. Буду рада сотрудничеству.