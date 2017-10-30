Предоставляемые услуги:

• Разработка макетов для полиграфии:

- открытки, приглашения

- визитки, пакеты, флаера, листовки

- рекламные модули

- верстка и дизайн каталогов, брошюр...

• Разработка идеи и дизайн эксклюзивных календарей (перекидных, карманных, настольных, квартальных)

• Разработка логотипов, айдентики (фирменного стиля)

Схема работы:

• обсуждение проекта

• формирование ТЗ и договора по проектам

• предоплата (это не значит, что я не работаю без предоплаты: лучше обговорить дополнительно) или заключение договора

• подготовка вариантов

• доработка выбранного варианта

• оплата

• исходники

Интересуют простые и сложные проекты.