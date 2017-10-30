Екатерина Ковальчук new_freedomnew_freedom
37 летНидерланды/Амстердам
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Предоставляемые услуги:
• Разработка макетов для полиграфии:
- открытки, приглашения
- визитки, пакеты, флаера, листовки
- рекламные модули
- верстка и дизайн каталогов, брошюр...
• Разработка идеи и дизайн эксклюзивных календарей (перекидных, карманных, настольных, квартальных)
• Разработка логотипов, айдентики (фирменного стиля)
Схема работы:
• обсуждение проекта
• формирование ТЗ и договора по проектам
• предоплата (это не значит, что я не работаю без предоплаты: лучше обговорить дополнительно) или заключение договора
• подготовка вариантов
• доработка выбранного варианта
• оплата
• исходники
Интересуют простые и сложные проекты.
Портфолио
- Cupenya165 просмотров
- Calendar Сsoft177 просмотров
- Catalogue for Mitsubishi Electric406 просмотров
- Book, CD352 просмотра
- Blau Stein133 просмотра
- Interactive greeting card298 просмотров
- Interactive greeting card307 просмотров
- Greeting card185 просмотров
- Greeting card460 просмотров
- Logo151 просмотр
- Business card POLAR139 просмотров
- Calendar292 просмотра