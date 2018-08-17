Я точно не художник, я - дизайнер.

ПРИВЕТСТВУЮ!

Мое имя - Ярослав. Мне 21 год. Я студент 3-го курса очной формы обучения по специальности "Компьютерная инженерия".

Меня очень интересует веб-дизайн, графический дизайн и векторная графика. О себе могу сказать, что я точно не художник, я - дизайнер. Для меня разница между художником и дизайнером такова: художник – это создатель, дизайнер – это оформитель. Так что, еще раз повторюсь, что более склонен ко второму типажу.

В процессе получения высшего образования, питаюсь большим интересом к сфере web-design & front-end web development. С 2016 года успешно выполняю микро-заказы на freelance.

Часто повышаю свою квалификацию на практике и слежу за трендами в отраслях сайтостроения, фотографии, инфографики и типографики.

Портфолио -https://8bg9.portfoliobox.net/portfolio