Программирование на .NET для веб и десктопа. Android-приложения.

Разработчик из Ташкента (Узбекистан) с пятилетним опытом реализации собственных программных продуктов на местном рынке. Работаю, в основном, на .NET, делаю прикладное ПО и веб-приложения, использую C#, WPF, MVVM, MVC. Также умею писать приложения для Android, сайты на PHP или популярных платформах и пр. Ради интересного проекта научусь чему угодно.