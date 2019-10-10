Программирование на .NET для веб и десктопа. Android-приложения.
Разработчик из Ташкента (Узбекистан) с пятилетним опытом реализации собственных программных продуктов на местном рынке. Работаю, в основном, на .NET, делаю прикладное ПО и веб-приложения, использую C#, WPF, MVVM, MVC. Также умею писать приложения для Android, сайты на PHP или популярных платформах и пр. Ради интересного проекта научусь чему угодно.
Портфолио
- Chicken Feed233 просмотра
- АИС «Декларант»335 просмотров
- АИС «Инфо»277 просмотров
- АИС «ТНВЭД»301 просмотр
- АИС «Chicken Pro»201 просмотр
- Таможенный калькулятор РУз287 просмотров