Отличный ответственный исполнитель, в отличии от остальных претендентов рассказал все + и -, дал рекомендации, всё обосновал. Работу выполнил на день раньше обещанного срока, без косяков и проблем, все замечания сразу устранил. Рекомендую как отличного специалиста по престашопу.