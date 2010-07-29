Необходимо создать и нарисовать дизайн этикетки для мёда.
- Дизайн продукции32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн проект иллюстрации для 3Д графического изображения. Разработать идею и написать ТЗ3D-графика6 заявокЗакрыт8 лет назад
Оформить страницу презентации на сайте в одном стиле. Сделать фон, шапку, нарисовать 2 схемы и заголовки стилизовать. https://boomstarter.ru/projects/389549/59614?token=0604e891Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Провести моделирование динамической системы, которая описывается линейным дифференциальным уравнением высокого порядка. Получить временной график x(t) и фазовый портрет {x, x'} для дифференциального уравнения: x"'= -a2 * x" - a1 * x' - a0 * x + ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист SЕО для написания семантетического ядра сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен программист, который поможет в администрировании сайта на движке Prestashop. Устранение ошибок, помощь в управлении и т.д.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен логотип для интернет магазина + вектор. Пишите стоимость вопроса и сроки.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим человек которому знакома ювелирная тема. Нужны эскизы на серебряную бижутерию ручной работы. Кулоны, шармы, серьги и т.д.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Дизайн готов нужно сверстать и поставить на движок джумлы. Пишите цены и сроки работы. Меня интересуют кандидатуры исключительно, которые не пропадут и смогут исправлять ошибки и дополнять сайты наших проектов.Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Обработка сканов в фотошопе для последующей печати. Создание рекламной открытки на основе сканов. Так же обработанные изображения необходимо будет вписать в фотографию интерьера. В будущем планируется постоянные заказы подобного рода. Для выбранных исполнителей пришлю ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад