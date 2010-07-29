newby82

Кирилл Царенко newby82

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
gorbunovart
Павел 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Дизайн для страницы презентации на сайте.
Отзывчивый и добрый заказчик. Указывал на все недочеты и правки. Всегда на связи, оплата своевременная
Всё выполнено точно. в срок и по очень конкурентной цене. Я доволен результатом работы и обращусь обязательно ещё.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Написание семантетического ядра
Хороший заказчик, оплата вовремя.
Всё отлично, спасибо Василию за компетентность и своевременно выполненную задачу. Надеюсь на дальнейшую работу.
Ответный отзыв
Andrey_SH
Андрей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Администрирование сайта на движке Prestashop
С заказчиком приятно иметь дело. Оплата в срок. Очень рад сотрудничеству.
Отличный ответственный исполнитель, в отличии от остальных претендентов рассказал все + и -, дал рекомендации, всё обосновал. Работу выполнил на день раньше обещанного срока, без косяков и проблем, все замечания сразу устранил. Рекомендую как отличного специалиста по престашопу.
Ответный отзыв
DOLCEDOLCEVITA
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Обработка сканов для печати
Всегда пиятно работать с такими приятными людьми.
Умничка, работа была не простая, сделала на отлично, в срок и с душой.
Ответный отзыв