newdang

Юрий newdang

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
верстка и программирование сайтов любой сложности

Drupal, Bitrix, Joomla, Wordpress, Opencart, Prestashop...

PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, LESS, Jquery, Smarty, Twig, Reactjs...

Отзывы заказчиков

Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Натянуть сверстанный html-макет на UMI.cms
HTML
Очень вдумчивый, внимательный исполнитель. Делает все быстро и на совесть. Было мало доработок и замечаний - практически все сделал с первого раза. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик и приятный в беседе человек, задача поставлена хорошо, своевременная оплата. Спасибо за заказ :-)
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $150
от 3 дней
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HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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