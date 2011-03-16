верстка и программирование сайтов любой сложности
Drupal, Bitrix, Joomla, Wordpress, Opencart, Prestashop...
PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, LESS, Jquery, Smarty, Twig, Reactjs...
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
HTML
Очень вдумчивый, внимательный исполнитель. Делает все быстро и на совесть. Было мало доработок и замечаний - практически все сделал с первого раза. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и приятный в беседе человек, задача поставлена хорошо, своевременная оплата. Спасибо за заказ :-)
Веб-программирование
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $150
от 3 дней
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HTML-верстка
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от 1 дня
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Интернет-магазины
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Тестирование сайтов
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от $20
от 1 дня
нет рейтинга