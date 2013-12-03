newdreamer

Елизавета newdreamer

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Русский, украинский, английский языки
Отзывы заказчиков
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Деловое письмо на английский
Спасибо за работу, всё оперативно
Вежливый и приятный Заказчик! Все отлично,
Ответный отзыв