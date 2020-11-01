Ретушь фото, реставрация фото, фотомонтаж, фото на памятник, фото на документы. Разработка логотипов, брошюр, листовок, визиток.

Всем привет!) Опыт работы во фрилансе около 2-ух лет.

Некоторое время работал в студии печати. Имеется большой опыт ретуширования, цветокоррекции и разработки макетов для различной продукции, включая визитки.

Профессионально работаю с:

-Фото на документы

-Фото на памятники, надгробия

-Фотомонтаж

-Ретушью старых фото и их окрашиванием

-Изготовлением макетов сувенирной и подарочной продукции(кружки, календари и т.д.)

Работаю с AdobePhotoshop и CorelDraw в течение 5-6 лет.

Окончил юридический факультет ННГУ им. Лобачевского по специальности "Судебная экспертиза" (специалитет). Имею опыт работы с расшифровкой аудиозаписей, в написании экспертиз, курсовых, дипломных работ, научных статей, презентаций и докладов.

Очень часто выполняю заказы по рекомендациям. Если хотите, чтобы работа была выполнена в срок и на на совесть-обращайтесь!)