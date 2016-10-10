newwork24092016

У меня богатая и разносторонняя деятельность: обладаю талантом писать стихотворения на любую тематику, также перевожу любые тексты с французского языка, имею опыт работы с Adobe Photoshop, монтирую видеоролики и слайд шоу в таких программах как: Uleat Video Studio, Sony Vegas, обладаю приятным голосом и отличной дикцией - легко могу озвучить любой текст, с любой интонацией. Умею делать оригинальные презентации, соответствующие современным требованиям. Имею активную жизненную позицию, целеустремленна. Гарантирую качество выполненной работы.