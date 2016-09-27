Team A - from the future
"Team A" - это команда профессиональных разработчиков и дизайнеров с опытом работы не меньше 2 лет. Несколько слов о наших навыках:
- Разработка Android приложений любой сложности.
- Разработки клиент-серверных Android приложений с использованием современных фреймворков.
- Создание UI/UX.
- Работы с базами данных MySQL, SQLite, PostgreSQL, Realm, MongoDB.
- Разработка серверной части - Java Servlet API, PHP (Flight/Zend), Java, Python Django, RESTful API.
Свяжитесь с нами:
Skype: live:cup.cake_10
Тел.: +38(093) 053 52 04 (Viber, Telegram)
Email: [email protected]