Team A - from the future

"Team A" - это команда профессиональных разработчиков и дизайнеров с опытом работы не меньше 2 лет. Несколько слов о наших навыках:

- Разработка Android приложений любой сложности.

- Разработки клиент-серверных Android приложений с использованием современных фреймворков.

- Создание UI/UX.

- Работы с базами данных MySQL, SQLite, PostgreSQL, Realm, MongoDB.

- Разработка серверной части - Java Servlet API, PHP (Flight/Zend), Java, Python Django, RESTful API.

Свяжитесь с нами:

Skype: live:cup.cake_10

Тел.: +38(093) 053 52 04 (Viber, Telegram)

Email: [email protected]