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КУМАТРЕНКО ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Образование: факультет журналистики Кубанского Государственного Университета.
Дополнительное образование: филологический факультет Кубанского Государственного Университета (преподаватель русского языка как иностранного). (отл.)
Курс «Вольная журналистика», преподаватель Александр Левитас.
Знание иностранных языков:
Английский язык
Японский язык
Опыт работы:
Женские издания:
Кинорецензии:
Туризм
Автомобили (околоавтомобильная тематика)
Сотрудничество с печатными изданиями:
Журнал "Обломофф" (г. Владивосток),
Журнал "Автор" (г. Санкт-Петербург),
Журнал "Клуб 16+" (Москва),
Журнал «Корпоративный отдых и деловой туризм» (Москва),
Газета "SMSки" (г. Краснодар),
Газета "Мир новостей" (г. Москва).
Псевдоним – Дарья Печорина.
Опыт работы фрилансером – 5 лет.
Причина поиска работы: желание совершенствоваться в своей деятельности и приобретение опыта.
Дата рождения: 28.12.86 г.
Место жительства: г.Краснодар
Телефон: +79182743307
e-mail: [email protected]
ICQ: 173434353