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КУМАТРЕНКО ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Образование: факультет журналистики Кубанского Государственного Университета.

Дополнительное образование: филологический факультет Кубанского Государственного Университета (преподаватель русского языка как иностранного). (отл.)

Курс «Вольная журналистика», преподаватель Александр Левитас.

Знание иностранных языков:

Английский язык

Японский язык

Опыт работы:

Женские издания:

lady.mail.ru

passion.ru

goroskopi.ru

askwoman.ru

ulady.ru

4future.ru

Кинорецензии:

www.nashfilm.ru

www.interlinks.ru

www.womenclub.ru

Туризм

www.askwoman.ru/details/t..

Автомобили (околоавтомобильная тематика)

www.carseller.ru

Сотрудничество с печатными изданиями:

Журнал "Обломофф" (г. Владивосток),

Журнал "Автор" (г. Санкт-Петербург),

Журнал "Клуб 16+" (Москва),

Журнал «Корпоративный отдых и деловой туризм» (Москва),

Газета "SMSки" (г. Краснодар),

Газета "Мир новостей" (г. Москва).

Псевдоним – Дарья Печорина.

Опыт работы фрилансером – 5 лет.

Причина поиска работы: желание совершенствоваться в своей деятельности и приобретение опыта.

Дата рождения: 28.12.86 г.

Место жительства: г.Краснодар

Телефон: +79182743307

e-mail: [email protected]

ICQ: 173434353