Доброго дня!

Я інженер-проектувальник з розробки проектної документації стадій РП, Р та П у галузі пожежної та техногенної безпеки , а саме за наступними розділами:

- система пожежної сигналізації;

- система керування евакуюванням;

- автоматична система пожежогасіння;

- система зовнішнього блискавкозахисту;

- розрахунок часу евакуації;

- інженерно-технічні заходи цивільного захисту;

- ідентифікація потенційно-небезпечного об'єкта;

- ідентифікація об'єкту підвищеної небезпеки.

У сфері інженерного проектування працюю з 2007 року. За весь цей час у складі проектних інститутів та приватних підприємств м. Миколаєва приймав участь у розробці багатьох проектів будівель і споруд на території Миколаївської, Одеської, Київської, Херсонської областей. Отже, маю досвід проектування будівель і споруд адміністративного, громадського, житлового, складського, промислового призначення різного ступеню складності.

Крім того, слід зазначити, що в мене особисто є кваліфікаційний сертификат з категорії провідного інженера-проектувальника, що виданий Всеукраїнською громадською організацією "Гільдія проектувальників у будівництві". Цей документ підтверджує спроможність інженера-проектувальника виконанню окремих видів робіт у частині пожежної та техногенної безпеки щодо об'єктів будівництва класу наслідків СС3 (значні наслідки).

Окрім вищезазначеного, розроблену проектно-кошторисну документацію (ПКД) я надавав до державної експертної організації "Укрдержбудекспертиза" з метою отримання позитивного висновку щодо на дотримання ПКД вимог нормативних документів з питань пожежної та техногенної безпеки.