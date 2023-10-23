Доброго дня!
Я інженер-проектувальник з розробки проектної документації стадій РП, Р та П у галузі пожежної та техногенної безпеки, а саме за наступними розділами:
- система пожежної сигналізації;
- система керування евакуюванням;
- автоматична система пожежогасіння;
- система зовнішнього блискавкозахисту;
- розрахунок часу евакуації;
- інженерно-технічні заходи цивільного захисту;
- ідентифікація потенційно-небезпечного об'єкта;
- ідентифікація об'єкту підвищеної небезпеки.
У сфері інженерного проектування працюю з 2007 року. За весь цей час у складі проектних інститутів та приватних підприємств м. Миколаєва приймав участь у розробці багатьох проектів будівель і споруд на території Миколаївської, Одеської, Київської, Херсонської областей. Отже, маю досвід проектування будівель і споруд адміністративного, громадського, житлового, складського, промислового призначення різного ступеню складності.
Крім того, слід зазначити, що в мене особисто є кваліфікаційний сертификат з категорії провідного інженера-проектувальника, що виданий Всеукраїнською громадською організацією "Гільдія проектувальників у будівництві". Цей документ підтверджує спроможність інженера-проектувальника виконанню окремих видів робіт у частині пожежної та техногенної безпеки щодо об'єктів будівництва класу наслідків СС3 (значні наслідки).
Окрім вищезазначеного, розроблену проектно-кошторисну документацію (ПКД) я надавав до державної експертної організації "Укрдержбудекспертиза" з метою отримання позитивного висновку щодо на дотримання ПКД вимог нормативних документів з питань пожежної та техногенної безпеки.
Добре володію програмами AutoCad, KOMPAS, Word, Excel, Mathcad, Adobe Acrobat. На базовому рівні володію також програмою Adobe Photoshop. На рівні Intermediate - англійською мовою.
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