nfllex

Ирина nfllex

 
24 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Фронтенд-разработчик.

Фриланс с 08.2022.

Опыт работы с Vue.js 2, Nuxt.js 2, HTML, CSS, JS, ES6+, .

Мои услуги: разработка и поддержка приложений(Vue 2, Nuxt 2, JS), интеграция c бекенд-сервисами через API, юнит-тестирование, респонсив-дизайн.

Мои навыки: продвинутые знания HTML, CSS и JavaScript, командная работа и сильные коммуникативные навыки.

Образование: Прикладная математика и информатика – СНИУ им. Королева.

Инструменты: Webpack, Babel, Git.

Язык: aнглийский – уровень B2.