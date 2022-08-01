Фронтенд-разработчик.



Фриланс с 08.2022.



Опыт работы с Vue.js 2, Nuxt.js 2, HTML, CSS, JS, ES6+, .



Мои услуги: разработка и поддержка приложений(Vue 2, Nuxt 2, JS), интеграция c бекенд-сервисами через API, юнит-тестирование, респонсив-дизайн.



Мои навыки: продвинутые знания HTML, CSS и JavaScript, командная работа и сильные коммуникативные навыки.



Образование: Прикладная математика и информатика – СНИУ им. Королева.



Инструменты: Webpack, Babel, Git.



Язык: aнглийский – уровень B2.