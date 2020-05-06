ng_creator_ya

Здравствуй, мой новый Заказчик!
Это мой новый аккаунт, но о/р уже около 8 лет По специальности - филолог. Работала руководителем отдела продаж, занималась разработкой рекламных и коммерческих текстов.
- Тематика написания статей широкая, исключая технические тексты, авто-тематику, казино/ставки. Остальные обсуждаемые.
- Принцип работы: беру в работу те темы, которые действительно могу раскрыть и те ТЗ, в котором есть общее понимание.
- Это моя основная работа, поэтому график полноценный с возможностью выполнять большие объемы и пролонгированные заказы.
- С удовольствием работаю "под ключ", то есть написание ряда статей для новых сайтов с 0 до полного наполнения с возможным регулярным наполнением в блогах.
- Пишу SEO, продающие и информационные тексты.
Буду рада сотрудничать!