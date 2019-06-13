Разработка бизнес-проектов
Юридическим и физическимлицам.
Разработка бизнес-планов, доработка финансовой части бизнес-плана,
инвестиционных проектов, startup, ТЭО, финансовое моделирование, экспресс
анализ бизнес-плана, разноплановая аналитическая работа.
Опыт работы – более 18 лет.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход к каждому заказу,
без использования типовых автоматических шаблонов., компетентное решение поставленных задач на
высоком уровне. Конфиденциальность гарантируется.
Цена договорная в зависимости от характера работы.
Выполняю заказы для всех регионов Украины, России, Европы.