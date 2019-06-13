ngrafova

Наталья ngrafova

 
51 годУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработка бизнес-проектов

Юридическим и физическимлицам.

Разработка бизнес-планов, доработка финансовой части бизнес-плана,

инвестиционных проектов, startup, ТЭО, финансовое моделирование, экспресс

анализ бизнес-плана, разноплановая аналитическая работа.

Опыт работы – более 18 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  подход к каждому заказу,

без использования типовых автоматических шаблонов.,  компетентное решение поставленных задач на

высоком уровне. Конфиденциальность гарантируется.

Цена договорная в зависимости от характера работы.

Выполняю заказы для всех регионов Украины, России, Европы.