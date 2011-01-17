nhl

Виктор nhl

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Верстка
CSSJavaScript
Делали верстку. Очень терпеливый, грамотный и честный заказчик. Всем рекомендую!
Задача была не простоя , перенять верстку у другого исполнителя а) произвести правки в уже существующей верстке б) доверстать нужные страницы Семён показал себя как хороший специалист, в области html /css так и js (jquery) задачи на протяжении сотрудничества стояли разные от простых слайдеров до гугл карт, с чем справился и вышел побидителем ! Постоянно на связи, что не мало важно. Сверстано было 25 страниц.
Ответный отзыв