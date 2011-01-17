1) Нудно флеш приложение по захвату фотографий с веб камеры - Возможность запоминания (remember) , следующего запроса на разрешение - Возможность выбора веб камер ...
- $100Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть модуль - платный, ajax pagination и сортировка, модуль не корректно работает на 1.4.4 и выше версиях, необходимо поправить недочет. Все подробности при личной переписке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны библиотеки - социальных сетей для codeigniter. Главные задачи предьявляемые к библиотекам: 1) отправление сообщения на стену 2) авторизация Какие социальные сети интересуют: 1) twitter ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1400
Требуется web-программист или команда для написание програмного кода. ............ •Имеется уже готовая верстка, блочная, по стандарту W3C, проверенная валидатором по стандарту strict.dtd •Весь интерактив в виде JavaScript / Jquery уже ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Исполнитель кто делал верстку пропал с концами, а сроки горят. Что необходимо : Доделать верстку (внутрение страницы) Поправить некоторые моменты в существующей верстке Существующие страницы написаны через ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Нужен ответственный человек который за кратчайшие сроки доверстает сайт (микроблог). Что требуется от кандидата: 1) Умение писать Java Script / Jquery 2) Умение оптимизировать изображения 3) ...HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $1300
Требуется web-программист (команда) для создания web-приложения. Требования к кандидату: • портфолио; • знания PHP, MySQL, Ajax и JavaScript (по возможности); • опыт работы (создания) больших, нагруженых проектов; ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт14 лет назад