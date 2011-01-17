Задача была не простоя , перенять верстку у другого исполнителя а) произвести правки в уже существующей верстке б) доверстать нужные страницы Семён показал себя как хороший специалист, в области html /css так и js (jquery) задачи на протяжении сотрудничества стояли разные от простых слайдеров до гугл карт, с чем справился и вышел побидителем ! Постоянно на связи, что не мало важно. Сверстано было 25 страниц.