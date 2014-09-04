Верстка:
- HTML5 / CSS3
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE 8.0+)
- Блочная верстка
- Соответствие стандартам W3C
- Чистый код, использование спрайтов
- Платформы: Windows, Linux
- Соблюдение сроков
Для связи со мной можно использовать
контактные данные.
Я на связи с заказчиком по текущему проекту ВСЕГДА,
для потенциальных клиентов пн - пт: 9:00 - 21:00 по Киеву.
Сроки и цены:
Сроки зависят от сложности проекта и могут составлять
от 2-х до 14-ти дней.
Цены подбираются конкретно под проект.
Хобби:
Workout, интернет-серфинг, чтение разноплановой литературы.