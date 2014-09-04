Верстка:

HTML5 / CSS3

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE 8.0+)

Блочная верстка

Соответствие стандартам W3C

Чистый код, использование спрайтов

Платформы: Windows, Linux

Соблюдение сроков

Для связи со мной можно использовать

контактные данные.

Я на связи с заказчиком по текущему проекту ВСЕГДА,

для потенциальных клиентов пн - пт: 9:00 - 21:00 по Киеву.

Сроки и цены:

Сроки зависят от сложности проекта и могут составлять

от 2-х до 14-ти дней.

Цены подбираются конкретно под проект.

Хобби:

Workout, интернет-серфинг, чтение разноплановой литературы.