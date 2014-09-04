niKuber

Эдуард niKuber

 
40 летУкраина/Мариуполь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Верстка:

  • HTML5 / CSS3
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE 8.0+)
  • Блочная верстка
  • Соответствие стандартам W3C
  • Чистый код, использование спрайтов
  • Платформы: Windows, Linux
  • Соблюдение сроков
Связь:

Для связи со мной можно использовать

контактные данные.

Я на связи с заказчиком по текущему проекту ВСЕГДА,

для потенциальных клиентов пн - пт: 9:00 - 21:00 по Киеву.

Сроки и цены:

Сроки зависят от сложности проекта и могут составлять

от 2-х до 14-ти дней.

Цены подбираются конкретно под проект.

Хобби:

Workout, интернет-серфинг, чтение разноплановой литературы.

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