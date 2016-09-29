niania6642

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Уже пятый год работаю фрилансером. Являюсь профессионалом, так как другой работы не имею, да и не нуждаюсь, если честно, потому что дело свое знаю и люблю. Пришла во фриланс неслучайно, имею высшее филологическое образование. За пять лет получила большой опыт в написании статей для интернет-сайтов, также на постоянной основе работаю корректором в нескольких новостных сайтах. Заказчики приходят и уходят, поэтому я постоянно в поиске самого хорошего заказчика. Обращайтесь, заказывайте и отдыхайте, а я свое дело сделаю. С уважением, Марина.