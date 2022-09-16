nicekuzmina

Дизайн сайтов. Графический дизайн.
Привет! Познакомимся?
Меня зовут Анастасия, я веб- граф-дизайнер с 3-летним опытом.
Моё портфолио можно посмотреть тут — кликай сюда
Чем я могу вам помочь?
Я могу задизайнить:
- сайт, от лендинга до интернет-магазина
- презентацию
- посты в instagram и прочие соц. сети
- баннеры и карточки товаров
- сверстать и настроить сайт на Тильда
- сверстать что-нибудь на Notion
- нарисовать иконки
В чем я работаю
Figma, Tilda, Illustrator, Photoshop, Notion, Power Point
Есть предложения?
Я открыта для новых интересных заказов!
Жду вашего сообщения!
Я против войны в Украине!