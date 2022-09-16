nicekuzmina

Дизайн сайтов. Графический дизайн.

Привет! Познакомимся?

Меня зовут Анастасия, я веб- граф-дизайнер с 3-летним опытом.

Моё портфолио можно посмотреть тут — кликай сюда

Чем я могу вам помочь?

Я могу задизайнить:

сайт, от лендинга до интернет-магазина

презентацию

посты в instagram и прочие соц. сети

баннеры и карточки товаров

А еще:

сверстать и настроить сайт на Тильда

сверстать что-нибудь на Notion

нарисовать иконки

В чем я работаю

Figma, Tilda, Illustrator, Photoshop, Notion, Power Point

Есть предложения?

Я открыта для новых интересных заказов!

Жду вашего сообщения!