nicekuzmina

Анастасия nicekuzmina

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов. Графический дизайн.

Привет! Познакомимся?

Меня зовут Анастасия, я веб- граф-дизайнер с 3-летним опытом.

Моё портфолио можно посмотреть тут — кликай сюда

Чем я могу вам помочь?

Я могу задизайнить:

  • сайт, от лендинга до интернет-магазина
  • презентацию
  • посты в instagram и прочие соц. сети
  • баннеры и карточки товаров
А еще:

  • сверстать и настроить сайт на Тильда
  • сверстать что-нибудь на Notion
  • нарисовать иконки

В чем я работаю

Figma, Tilda, Illustrator, Photoshop, Notion, Power Point

Есть предложения?

Я открыта для новых интересных заказов!

Жду вашего сообщения!