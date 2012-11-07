Доброе утро. Вчера что-то накрутил в вебмине на VPS Теперь ничего не работает, кроме SSH. Техподдержка говорит решай сам, не запущен Apache, я же в этих вопросах вообще не шарю, нужно срочно сайт поднять Сколько такое может стоить ...
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен человек, способный писать новости на сайт youperm.ru. С форматом новостей можете ознакомиться на сайте. Требования: — писать около двух-трех статей (до пяти) ежедневно, очень желательно каждый день, долгосрочное время. Журналисты на пару недель не ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек, способный писать новости на сайт. С форматом новостей можете ознакомиться на сайте. Остальное - при переписке.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Joomla 2.5, из которого нужно сделать сайт по поиску/размещению вакансий/резюме. Поставлен компонент JS Jobs, нужно его допилить, сделать страницы вакансий, категории вакансий, поиск вакансий, back-end как работодателя, так и соискателя, сделать, чтобы вакансия/резюме ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $170
Нужно сделать сайт на Joomla, и поставить скрипт поиска работы на ваш выбор, либо каталога (K2, ZOO), либо написать самим. Шаблон уже сделан, задача настроить компонент под нужды. Сайт на Joomla 2.5, заготовка есть, без компонента ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад