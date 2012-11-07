niceseoru

Павел Стариков niceseoru

 
33 годаРоссия/Пермь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

vk.com/linur

Отзывы фрилансеров
vitroot
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Срочно, нужно через SSH включить апач на VPS
Благодарю!
Была нужда поднять сервер, который из-за моих неумелых телодвижений лежал и не двигался. Выбрал Виталия из-за меньшей, по-сравнению с другими цены. Всё было сделано мало того, что с постоплатой, но и по времени просто за 5 минут, и работа там оказалась сложнее, настоящий специалист в такой темной сфере для меня как unix-системы. В общем, я для себя человека для подобных работ нашёл, даже не человек, а машина, находящая язык с серверами быстрее, чем у вас отвиснет челюсть. Надеюсь, Виталий не обидится за данное изречение :) Отзыв полностью плюсовой!
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