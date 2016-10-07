Несколько лет работы в сайтостроении, работа с биржами контента. Ответственный подход к делу

Работа с биржами Миралинкс, Гогетлинкс (ggl), blogocash... в роли веб-мастера (прием и исполнение заказов)

Разработка структуры сайта

Сбор семантического ядра

Работа с копирайтерами (поиск писателей, составление ТЗ, контроль за исполнением)

Работа с дизайнерами (разработка шаблона сайта с дальнейшей передачей в работу)

Наполнение сайтов от и до (работа в CMS)

Самостоятельное написание статей, ведение блогов и т.п.

Добавления в вебмастера яндекс, гугл, маил

Регистрация счетчиков

Регистрация в различных тематических каталогах платных и бесплатных

Работа с Sape (поиск подходящих площадок и покупка ссылок)

Покупка мест под текстовые ссылки и статьи на сторонних тематических ресурсах (поиск площадок, обсуждение условий сотрудничества, отслеживание исполнения условий размещения)