nichesse

Александра nichesse

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Несколько лет работы в сайтостроении, работа с биржами контента. Ответственный подход к делу
  • Работа с биржами Миралинкс, Гогетлинкс (ggl), blogocash... в роли веб-мастера (прием и исполнение заказов)
  • Разработка структуры сайта
  • Сбор семантического ядра
  • Работа с копирайтерами (поиск писателей, составление ТЗ, контроль за исполнением)
  • Работа с дизайнерами (разработка шаблона сайта с дальнейшей передачей в работу)
  • Наполнение сайтов от и до (работа в CMS)
  • Самостоятельное написание статей, ведение блогов и  т.п.
  • Добавления в вебмастера яндекс, гугл, маил
  • Регистрация счетчиков
  • Регистрация в различных тематических каталогах платных и бесплатных
  • Работа с Sape (поиск подходящих площадок и покупка ссылок)
  • Покупка мест под текстовые ссылки и статьи на сторонних тематических ресурсах (поиск площадок, обсуждение условий сотрудничества, отслеживание исполнения условий размещения)