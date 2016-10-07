Несколько лет работы в сайтостроении, работа с биржами контента. Ответственный подход к делу
- Работа с биржами Миралинкс, Гогетлинкс (ggl), blogocash... в роли веб-мастера (прием и исполнение заказов)
- Разработка структуры сайта
- Сбор семантического ядра
- Работа с копирайтерами (поиск писателей, составление ТЗ, контроль за исполнением)
- Работа с дизайнерами (разработка шаблона сайта с дальнейшей передачей в работу)
- Наполнение сайтов от и до (работа в CMS)
- Самостоятельное написание статей, ведение блогов и т.п.
- Добавления в вебмастера яндекс, гугл, маил
- Регистрация счетчиков
- Регистрация в различных тематических каталогах платных и бесплатных
- Работа с Sape (поиск подходящих площадок и покупка ссылок)
- Покупка мест под текстовые ссылки и статьи на сторонних тематических ресурсах (поиск площадок, обсуждение условий сотрудничества, отслеживание исполнения условий размещения)