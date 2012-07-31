Здравствуйте, я занимаюсь оказанием услуг в сфере интернета. В чем заключается моя работа? Я устанавливаю и обслуживаю блоги. Работаю только на реальных хостингах, которые предоставляет клиент. Не занимаюсь созданием шаблонов, их переводом. Рекомендую покупать шаблоны Или выбрать из бесплатных в интернете, но предупреждаю, что в интернет нет уникальных шаблонов!
Пакет услуг (Минимальный)
Установка WordPress на хостинг от компании hostinger
Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.
Стоимость услуги (30$) Срок 1 сутки
Пакет услуг (базовый)
Установка WordPress на хостинг от компании yutex
Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.
Стоимость услуги (60$) Срок 1 сутки
Пакет услуг (Оптимальный)
Установка WordPress на хостинг от компании yutex
Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.
Стоимость услуги (90$) Срок 1 сутки
Пакет услуг (Эксперт)
Установка WordPress на хостинг от компании yutex
Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.
Стоимость услуги (180$) Срок 1 сутки
Пакет услуг (VIP)
Установка WordPress на хостинг от компании yutex
Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.
Стоимость услуги (250$) Срок 1 сутки
Обслуживание блога (Пакет MAX)
Обновление блога до актуальной версии Обновление списка плагинов до актуальных версий Резервирование базы данных (высылаю на E-mail клиенту) Резервирование базы данных с хранением Мониторинг блога Стоимость 5$ в месяц
Как оплатить?
Любым удобным для вас способом «Webmaney, Яндекс деньги, LigPay» при оплате «Webmoney» вам доступны 4 валюты «доллары, рубли, евро, гривны»
Если вы покупаете шаблон по моей рекомендации, то для вас действуют скидки на все услуги — 3%
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