Здравствуйте, я занимаюсь оказанием услуг в сфере интернета. В чем заключается моя работа? Я устанавливаю и обслуживаю блоги. Работаю только на реальных хостингах, которые предоставляет клиент. Не занимаюсь созданием шаблонов, их переводом. Рекомендую покупать шаблоны Или выбрать из бесплатных в интернете, но предупреждаю, что в интернет нет уникальных шаблонов!

Пакет услуг (Минимальный)

Установка WordPress на хостинг от компании hostinger

Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.

Стоимость услуги (30$) Срок 1 сутки

Пакет услуг (базовый)

Установка WordPress на хостинг от компании yutex

Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.

Стоимость услуги (60$) Срок 1 сутки

Пакет услуг (Оптимальный)

Установка WordPress на хостинг от компании yutex

Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.

Стоимость услуги (90$) Срок 1 сутки

Пакет услуг (Эксперт)

Установка WordPress на хостинг от компании yutex

Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.

Стоимость услуги (180$) Срок 1 сутки

Пакет услуг (VIP)

Установка WordPress на хостинг от компании yutex

Настройка админ панели Установка тем оформления по выбору заказчика Включение и установка плагинов Настройка виджетов Настройка ЧПУ Установка соц, закладок к заметкам.

Стоимость услуги (250$) Срок 1 сутки

Обслуживание блога (Пакет MAX)

Обновление блога до актуальной версии Обновление списка плагинов до актуальных версий Резервирование базы данных (высылаю на E-mail клиенту) Резервирование базы данных с хранением Мониторинг блога Стоимость 5$ в месяц

Как оплатить?

Любым удобным для вас способом «Webmaney, Яндекс деньги, LigPay» при оплате «Webmoney» вам доступны 4 валюты «доллары, рубли, евро, гривны»

Если вы покупаете шаблон по моей рекомендации, то для вас действуют скидки на все услуги — 3%