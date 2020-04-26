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Николай
nick-melnick
nick-melnick
45 лет
Украина
/
Киев
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
iOS Developer
Полный цикл разработки приложения под iOS для iPhone и iPad от прототипа до публикации в AppStore.
Адаптация и расширение функционала до версии под iPad
Портирование Android приложения на платформу iOS
Уверенное использование таких программ как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Axure.
Android
iOS
Приложение для iOS
Illustrator
Photoshop
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