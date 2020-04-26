nick-melnick

Николай nick-melnick

 
45 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
iOS Developer
  • Полный цикл разработки приложения под iOS для iPhone и iPad от прототипа до публикации в AppStore.
  • Адаптация и расширение функционала до версии под iPad
  • Портирование Android приложения на платформу iOS
Уверенное использование таких программ как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Axure.
AndroidiOSПриложение для iOSIllustratorPhotoshop