nickcooper

Никита nickcooper

 
33 годаЧерногория/Тиват
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Стильный и функциональный дизайн сайтов, интернет-магазинов и лендингов

Занимаюсь дизайном, маркетингом и продвижением сайтов уже 5 лет.

СПРОЕКТИРУЮ, РАЗРАБОТАЮ ДИЗАЙН И ОРГАНИЗУЮ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
Работаю с любыми сайтами: интернет-магазины, онлайн-школы и лендинги. На выходе гарантирую оптимизированный сайт и правильный, чистый код.

В формате под ключ реализую проекты только под системой управления контентом MODx rev.


ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАБОТ
Предварительная заявка > Сбор требований, формирование и проверка ТЗ > Финальная оценка работ > Предоплата 50% > Работа > Оплата остатка 50% > Передача работы, макетов, исходников, доступов > Отзыв

КОНТАКТЫ
telegram: https://t.me/fin_ni
skype: live:.cid.9ba013d451e569b0
email: [email protected]

Дизайн сайтаMODX