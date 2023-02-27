Стильный и функциональный дизайн сайтов, интернет-магазинов и лендингов
Занимаюсь дизайном, маркетингом и продвижением сайтов уже 5 лет.
СПРОЕКТИРУЮ, РАЗРАБОТАЮ ДИЗАЙН И ОРГАНИЗУЮ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
Работаю с любыми сайтами: интернет-магазины, онлайн-школы и лендинги. На выходе гарантирую оптимизированный сайт и правильный, чистый код.
В формате под ключ реализую проекты только под системой управления контентом MODx rev.
ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАБОТ
Предварительная заявка > Сбор требований, формирование и проверка ТЗ > Финальная оценка работ > Предоплата 50% > Работа > Оплата остатка 50% > Передача работы, макетов, исходников, доступов > Отзыв
КОНТАКТЫ
telegram: https://t.me/fin_ni
skype: live:.cid.9ba013d451e569b0
email: [email protected]
Портфолио
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- Редизайн интернет-магазина для Sibaristica9 просмотров
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- Интернет-магазин для Альянс13 просмотров
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