Стильный и функциональный дизайн сайтов, интернет-магазинов и лендингов

Занимаюсь дизайном, маркетингом и продвижением сайтов уже 5 лет.

СПРОЕКТИРУЮ, РАЗРАБОТАЮ ДИЗАЙН И ОРГАНИЗУЮ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

Работаю с любыми сайтами: интернет-магазины, онлайн-школы и лендинги. На выходе гарантирую оптимизированный сайт и правильный, чистый код.

В формате под ключ реализую проекты только под системой управления контентом MODx rev.





ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАБОТ

Предварительная заявка > Сбор требований, формирование и проверка ТЗ > Финальная оценка работ > Предоплата 50% > Работа > Оплата остатка 50% > Передача работы, макетов, исходников, доступов > Отзыв



КОНТАКТЫ

telegram: https://t.me/fin_ni

skype: live:.cid.9ba013d451e569b0

email: [email protected]