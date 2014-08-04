Опыт работы 3 года 2 месяца
Верстальщик-дизайнер. Сентябрь 2011 — по настоящее время
Редакционно издательский отдел ИШ ДВФУ. Владивосток, vestnikis.dvfu.ru
Создание дизайн-макетов учебных пособий, монографий, научных и методических изданий и последующая их верстка.
Графический дизайнер
Июнь 2013 — август 2013
Рекламно-производственная компания полного цикла Art-Event. Владивосток, www.arteve.ru
Разработка рекламной продукции, в основном POS-материалы и полиграфический дизайн
Графический дизайнер
Июль 2012 — август 2012
РПК Лидер Групп. Владивосток, lgrup.ru
Выполнять любые дизайнерские задачи, от разработки макета визитной карточки до создания выставочного оборудования.
Графический дизайнер
Июнь 2010 — август 2010
ACCELERATIO. Москва, www.acceleration.ru
Была поставлена задача создать брендбук, с заданием справился за три месяца
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