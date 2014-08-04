Графический дизайнер

Опыт работы 3 года 2 месяца

Верстальщик-дизайнер. Сентябрь 2011 — по настоящее время

Редакционно издательский отдел ИШ ДВФУ. Владивосток, vestnikis.dvfu.ru

Создание дизайн-макетов учебных пособий, монографий, научных и методических изданий и последующая их верстка.

Графический дизайнер

Июнь 2013 — август 2013

Рекламно-производственная компания полного цикла Art-Event. Владивосток, www.arteve.ru

Разработка рекламной продукции, в основном POS-материалы и полиграфический дизайн

Графический дизайнер

Июль 2012 — август 2012

РПК Лидер Групп. Владивосток, lgrup.ru

Выполнять любые дизайнерские задачи, от разработки макета визитной карточки до создания выставочного оборудования.

Графический дизайнер

Июнь 2010 — август 2010

ACCELERATIO. Москва, www.acceleration.ru

Была поставлена задача создать брендбук, с заданием справился за три месяца