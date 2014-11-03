Создание сайтов различной сложности:
- Блог
- Сайт-визитка
- Промо-сайт
- Информационный ресурс
- Сбор и обработка информации для вашего сайта.
- Наполнение сайтов: тексты, статьи, каталоги товаров.
-и т.д (по желанию заказчика)
Верстка сайтов:
- HTML, XHTML, CSS.
- кроссбраузерность (Internet Explorer 6.0 +, Mozilla Firefox 2.0 +, Opera 9.0 +)
- верстка блоками или таблицами
- резиновая или статичная верстка
- css стили в отдельных файлах
- ручной код, аккуратный и читабельный
- оптимизирую изображения
Работаю по предоплате 50%.
Оплата WebMoney.
Знание языков:
русский (свободно владею)
английский (средний уровень)
Знание языков программирования:
- С++ (высокий уровень)
- JavaScript (на уровне понимания кода)
- грамотно разрабатываю функциональные возможности программ (UML-диаграммы)
Навыки работы с компьютером:
Опытный пользователь: ОС Windows(пользование, настрока, переустановка), MS Office (Word, Exсel)
О себе:
Для меня очень важно самосовершенствование в профессиональном плане и как личности. В свободное время занимаюсь художественной ковкой металла. Адекватный, уравновешенный, комуникабельный и общительный человек, ответственно отношусь к срокам работы.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
- Работа №1148 просмотров