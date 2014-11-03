Создание сайтов различной сложности:

- Блог

- Сайт-визитка

- Промо-сайт

- Информационный ресурс

- Сбор и обработка информации для вашего сайта.

- Наполнение сайтов: тексты, статьи, каталоги товаров.

-и т.д (по желанию заказчика)

Верстка сайтов:

- HTML, XHTML, CSS.

- кроссбраузерность (Internet Explorer 6.0 +, Mozilla Firefox 2.0 +, Opera 9.0 +)

- верстка блоками или таблицами

- резиновая или статичная верстка

- css стили в отдельных файлах

- ручной код, аккуратный и читабельный

- оптимизирую изображения

Работаю по предоплате 50%.

Оплата WebMoney.

Знание языков:

русский (свободно владею)

английский (средний уровень)

Знание языков программирования:

- С++ (высокий уровень)

- JavaScript (на уровне понимания кода)

- грамотно разрабатываю функциональные возможности программ (UML-диаграммы)

Навыки работы с компьютером:

Опытный пользователь: ОС Windows(пользование, настрока, переустановка), MS Office (Word, Exсel)

О себе:

Для меня очень важно самосовершенствование в профессиональном плане и как личности. В свободное время занимаюсь художественной ковкой металла. Адекватный, уравновешенный, комуникабельный и общительный человек, ответственно отношусь к срокам работы.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!