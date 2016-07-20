Andersen – компания, объединяющая трудолюбивых и энергичных сотрудников. Работа в условиях жесткой конкуренции IT-сегмента рынка научила нас создавать качественное программное обеспечение и способствовала профессиональному развитию. Каждый заказчик, высказывая свои пожелания и замечания, помогает нам совершенствоваться и формировать надежную команду.
- Наши проекты
- Наши клиенты
- Наши сотрудники
- Наши услуги
- Разработка программного обеспечения на заказ
Разработка приложений от настольных до Web, работа с торговой и производственной сферами, а также со сферой рекламы и развлечений. Интегрирование разнородного ПО. Сведение различных информационных систем в единую платформу.
- Тестирование
- Разработка приложений для мобильных устройств
- Работа с 1С
Проведение, в плановом и экстренном режиме, проверки работоспособности web-ресурсов, приложений и электронных игр, где Andersen выступает как независимый эксперт.
Создание стильных, красочных, адаптивных и мобильных решений с удобным интерфейсом и уникальным дизайном.
Настройка и доработка типовых конфигураций 1С. Разработка новых отчетов и обработок 1С. Разработка конфигураций с «нуля» под заказ.
- Факты о нас
- Более 200 специалистов в штате
- 5 офисов в различных регионах
- Работа в России, Беларуси и Украине
- 25 лет – средний возраст сотрудников
- Находимся в часовом поясе UTC+03:00