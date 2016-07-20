Business Development Manager at Andersen

Andersen – компания, объединяющая трудолюбивых и энергичных сотрудников. Работа в условиях жесткой конкуренции IT-сегмента рынка научила нас создавать качественное программное обеспечение и способствовала профессиональному развитию. Каждый заказчик, высказывая свои пожелания и замечания, помогает нам совершенствоваться и формировать надежную команду.

Наши проекты

В активе Andersen есть проекты различных типов: разработка приложений для предприятий госсектора, внедрение электронных платежных систем, ряд приложений для мобильных устройств и многие другие. О результатах нашей работы вы можете узнать на тематических страницах раздела «Технологии».

Наши клиенты

За годы работы компании мы поработали со многими организациями и предприятиями, которые доверили нам разработку программного обеспечения. В их числе есть такие серьезные клиенты, как Почта России, Мосэнергосбыт, Правительство Москвы, МВД РФ, Правительство Республики Казахстан.

Наши сотрудники

Кадры – основа успешной IT-компании. В Andersen работают истинные энтузиасты: каждый сотрудник живет своим делом, готов постоянно развиваться и эффективно работать с заказчиком. В нашей компании работают исключительно неординарные и талантливые люди.

Наши услуги

Разработка программного обеспечения на заказ Разработка приложений от настольных до Web, работа с торговой и производственной сферами, а также со сферой рекламы и развлечений. Интегрирование разнородного ПО. Сведение различных информационных систем в единую платформу.

Тестирование

Проведение, в плановом и экстренном режиме, проверки работоспособности web-ресурсов, приложений и электронных игр, где Andersen выступает как независимый эксперт. Разработка приложений для мобильных устройств

Создание стильных, красочных, адаптивных и мобильных решений с удобным интерфейсом и уникальным дизайном. Работа с 1С Настройка и доработка типовых конфигураций 1С. Разработка новых отчетов и обработок 1С. Разработка конфигураций с «нуля» под заказ.

Факты о нас